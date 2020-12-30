''Karapınar Belediyesi tarafından vatandaşların zor durumda kalmaması için o bölgenin doğu tarafından yarım ay şeklinde 1 kilometrelik bir yol yapıldığını biliyoruz. Mahallemiz çevresinde irili ufaklı obruklar meydana gelmişti. Son zamanlarda da obruk oluşumu bölgede arttı. Yıllar önce oluşan obruklar da var; ancak bu kadar büyük bir obruk görmedik. Bu obrukların oluşması halkta paniğe neden oluyor. Acaba neresi göçecek diye insanlar düşünüyor. Bölgedeki vatandaşlar evim mi, tarlam mı, göçecek diye tedirgin oluyor.''