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    • 21.09.2020 13:13
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    'li 'nden vatandaşı çileden çıkaran skandal! Kullanılmayan suya fatura!

    Yerel seçimlerde seçilen ’li belediyeler halkı çileden çıkarmaya devam ediyor. Son olarak ’nin su faturası üzerinden yaptığı uygulama vatandaşı çileden çıkardı. Belediye vatandaşa kullanmadığı su üzerinden fatura gönderdi. Ekim ve Kasım aylarının faturasını 2 ay öncesinden ödemek zorunda kalan vatandaşlar CHP’li belediyeye ve Başkan ’e isyan etti.

    CHP'li belediyeden kullanılmayan suya fatura!

    su ve kanalizasyon idaresi vatandaşlara kullanmadığı suyun faturasını gönderdi. Ekim ve Kasım aylarının faturasını 2 ay öncesinden ödemek zorunda kalan vatandaşlar 'li belediyeye ve Başkan 'e isyan etti. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Miras aktardı.

    MESKİ'YE VATANDAŞTAN TEPKİ
    Mağdur bir vatandaş "Belediyenin yollamış olduğu su faturalarının erken dönemde geldiği hatta kullanmadığımız suların faturalara yansıdığını halktan bir vatandaş olarak söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

    Bir başka vatandaş ise "İki kişilik bir hanede 70 lira gelen faturaya 400 TL 500 TL ödüyorsunuz çift fatura geliyor çok zor durumdayız" dedi.

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