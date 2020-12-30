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    ve dostlarını ayakta tutan terör örgütü 'nın cephaneliği ele geçirildi: Doçka silahı, mavzer tüfeği, havan topu, ve binlerce mermi

    Kahraman komandolarımız teröristleri ve içimizdeki dostlarını üzmeye devam ediyor. 'nin ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda mühimmat ve doçka silahı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İşte ele geçirilen ağır silah ve bombalar...

    AA
    HDP ve dostlarına darbe! Cephanelik ele geçirildi

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün desteği ile bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

    AĞIR SİLAHLAR, BOMBALAR VE BİNLERCE MÜHİMMAT...

    Çukurca ilçesi Kazan Vadisi Han Yaylası mevkisinde dün yapılan operasyonda bulunan PKK'lı teröristlere ait cephanelikte yapılan aramada, doçka silahı ve buna ait bin 842 mühimmat, 82 milimetrelik havan ve sehpası, 13 adet 82 milimetrelik havan mühimmatı, 14 havan tapası, SPG 9 roket ve sehpası, 29 SPG 9 mühimmat sevk fişeği, 27 SPG 9 mühimmatı, savunma tipi el bombası ele geçirildi.

    Cevizli Köyündeki operasyonda da bir şüphelinin evinde yapılan aramada, mavzer tüfeği ve bu silaha ait 97 fişek bulundu.

    Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Bölgede operasyonlar sürüyor.

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    Haberler Güncel HDP ve dostlarını ayakta tutan terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi: Doçka silahı, mavzer tüfeği, havan topu, el bombası ve binlerce mermi