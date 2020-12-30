SORU 5. 18-20 YAŞ ARASI GENÇLERİN ŞEHİRLERARASI SEYAHATLERİ NASIL OLACAKTIR?

Cevap 5: a) Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirlerarası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilirler. b) 31.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge'de belirtilen "Zorunlu Durumların" varlığı halinde, 18-20 yaş arası gençler, ilgili Valilik/Kaymakamlıktan seyahat izin belgesi almak ve sadece toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla şehirlerarası seyahat edebilirler. c) Bu durumların dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında ebeveynleri/veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

SORU 6. APARTMAN VE SİTELERİN TEMİZLİK, ISINMA, AYDINLATMA VB. İŞLERİNİ YERİNE GETİREN GÖREVLİLER SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLEN HAFTA SONLARINDA İŞ YERLERİNE GİDİP GELİRKEN KISITLAMAYA TABİ MİDİR?

Cevap 6: Apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler, apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergahıyla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaftırlar.