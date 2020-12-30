"Maske, mesafe, temizlik kurallarının hayatımıza dahil olduğu, alışkanlıklarımızda büyük farklılıklar meydana getiren bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. En güvenli yerler olarak gördüğümüz evlerimizde kaldığımız, kısıtlama tedbirlerinin uygulandığı günler yaşadık. 2020, bir nefes sıhhatin ve sağlığın her şeyden önemli ve öncelikli olduğunu bir kez daha anladığımız yıl oldu. 2020 bir yandan zorlu imtihanların, acı kayıpların yılı olurken öte taraftan ülkemizin her alandaki mücadelesinin başarıyla taçlandığı bir yıl olarak kayıtlara girdi."