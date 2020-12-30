Ziyarette bu çalışmaların içeriğinin yanı sıra yıl boyunca ülke ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirme imkanı da bulduklarını ifade eden Aksakal, şöyle konuştu:

"Türkiye'de siyaset kurumu yeniden dizayn edilme çabalarıyla karşı karşıyadır. Bir taraftan AB ülkeleri ve kurumları diğer taraftan ABD'nin bölgesel stratejilerinin gerçekleşebilmesi için ortaya koyduğu politikalar, tamamen Türk milletini teslim almaya yönelik aslında hiç de yabancı olmadığımız planların tezahürüdür. DSP olarak bu girişimlere karşı duruşumuz kendimizi tanımladığımız, milliyetçi, vatansever, sol bir parti kimliğimizin gereği olmak kaydıyla elbette gerek ekonomideki gerekse hukuk sistemi işleyişindeki aksaklıkların ortaya konulması ve çözüm yollarını önerme sorumluluğunu da bir muhalefet partisi olarak üzerimize yüklenmiş görev sayıyoruz."