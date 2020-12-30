





Peyzaj Mimarı Yüksel P., "Yapılan tüm düzenlemelerde belediyenin onayı olmadan hiçbir şey yapılamaz" derken, söz konusu parktaki çalışma ve diğer parklarda yapılacak olan işlerin karşılığında yüklenici firma olarak belediyeden toplamda 1 milyon 386 bin liralık fatura kesildiğini belirtti.