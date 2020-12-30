SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI

Sen yanımda, böyle güzel bir hayat yaşadığıma inanamıyorum. Büyümek, sevmek ve ısrar etmek için bir yıl daha coşkuyla bekliyoruz. Yeni Yılın kutlu olsun!

Yeni Yıl kararımı yazıyorum ve seni sevmek listemin başında. Mutlu Yıllar canım.

Sen benim diğer yarımsın. Ben sensiz tam olmazdım. Bu da, bu Yeni Yılı iki kat özel kılıyor çünkü biz birlikteyiz. Yeni Yılın Kutlu Olsun ve mutlu günler, sevgilim.