Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz mal varlığı ne kadar? SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. SBK Holding yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu. İflası açıklanan Borajet Havayolları'nın son sahibi olan Sezgin Baran Korkmaz, merkez ofisi Türkiye'de bulunan SBK Holding'in sahibiydi.
SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?
Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding'in kurucusu SEO'u ve sahibidir. SBK Holding, Türkiye ve komşu bölgelerdeki sıkıntılı varlıklara odaklanan bir risk sermayesi şirketidir.
SBK Holding finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlere yatırım yapmakta ve grubun dünya çapında 5.000 civarında çalışanı bulunmaktadır.
Merkez ofisi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney / Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet göstermektedir.
Sezgin Baran Korkmaz, Relief International ve EastWest Institue'da yönetim kurulu üyesidir ve EastWest Institue İstanbul ofisi Sezgin Baran Korkmaz'ın himayesinde açılmıştır. Önemli bir sivil toplum örgütü olan Relief International, genel olarak dezavantajlı kişilere ve çeşitli büyük ölçekli krizlere odaklanmaktadır.
MAL VARLIĞINA EL KONULDU!
SBK Holding yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu.
Airport Haber'in haberine göre havacılık sektörünün de yakından tanıdığı ve iflasını açıklanan Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet Havayolları'nın da son sahibi olan Sezgin Baran Korkmaz'ın tüm şirketleri için el konulma kararı çıktı.