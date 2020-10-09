SBK Holding finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlere yatırım yapmakta ve grubun dünya çapında 5.000 civarında çalışanı bulunmaktadır.

Merkez ofisi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney / Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet göstermektedir.

Sezgin Baran Korkmaz, Relief International ve EastWest Institue'da yönetim kurulu üyesidir ve EastWest Institue İstanbul ofisi Sezgin Baran Korkmaz'ın himayesinde açılmıştır. Önemli bir sivil toplum örgütü olan Relief International, genel olarak dezavantajlı kişilere ve çeşitli büyük ölçekli krizlere odaklanmaktadır.