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    • 29.12.2020 10:48
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    SON DAKİKA: 'a 132 milyon dolar aklama iddiasıyla operasyon

    Son dakika haberi: Başkanı 'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile 132 milyon dolarlık aklandığı öne sürüldü.

    DHA
    İş adamı Sezgin Baran Korkmaz'a operasyon

    Son dakika haberi: Başkanı 'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

    132 MİLYON DOLAR KARA PARA AKLAMA
    İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile 132 milyon dolarlık aklandığı öne sürüldü.

    SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?
    Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding'in kurucusu SEO'u ve sahibidir. SBK Holding, Türkiye ve komşu bölgelerdeki faaliyetleri olan bir risk sermayesi şirketidir.

    SBK Holding finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlerde yer aldığı biliniyor.

    Merkez ofisi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney / Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet göstermektedir.

    Ayrıntılar geliyor..

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sezgin Baran Korkmaz'a 132 milyon dolar kara para aklama iddiasıyla operasyon