Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.12.2020 18:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.12.2020 18:44
    ABONE OL

    Son dakika: tırlarının durdurulması sında

    Gelen son dakika ine göre, tırlarının durdurulması sında 'nün "ı"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen . Gerekçeli kararda, nın FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu belirtildi. İşte MİT tırları davasının gerekçeli kararının detayları...

    AA
    MİT tırları davasında flaş gelişme

    Son dakika i...

    tırlarının durdurulması sında 'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen .

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    MİT tırları davasının gerekçesinden:

    "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır."

    Gerekçeli kararda, nın FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu belirtildi.

    Gerekçeli kararda, MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ üyelerinin Diyarbakır ve Nevşehir'de yaptığı toplantılarda planlandığı kaydedildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: MİT tırlarının durdurulması davasında hapis cezalarının gerekçesi açıklandı