"HİÇ DURMAKSIZIN FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYORLAR"

Savcılık iddianamede bu durumu şu şekilde özetliyor: "FETÖ'nün bilhassa 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kendisine yönelik girişilen haklı ve özverili mücadeleye rağmen örgütü diri tutmak, örgüt elemanlarını konsolide etmek, örgütün çözülmesini veya dağılmasını engellemek adına özellikle güncel öğrenci evleri ile de hiç durmaksızın faaliyetlerine devam ettiği görülmüştür."