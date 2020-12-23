MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin ihanet manşetine imza attığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı.







İNDİRİME GİDİLMEDİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 25 yıl 30 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca Dündar hakkında tutuklama kararının çıkarılmasına da karar verirken, verilen ceza da herhangi bir indirime gidilmedi.

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