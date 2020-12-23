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    : MİT tırları davasında yargılanan firari hain 'a cezası

    haberine göre MİT tırları davasında yargılanan firari sanık 'a “Siyasi ve askeri casusluk” suçundan 18 yıl 9 ay ve “Silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan 7 yıl 21 ay hapis cezası verildi.

    Son dakika: Firari hain Can Dündar'a hapis cezası

    MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin ihanet manşetine imza attığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı.



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    İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 25 yıl 30 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca Dündar hakkında tutuklama kararının çıkarılmasına da karar verirken, verilen ceza da herhangi bir indirime gidilmedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MİT tırları davasında yargılanan firari hain Can Dündar'a hapis cezası