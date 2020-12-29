



'BÜYÜK BİR FETÖ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRECEKTİ'

Mahkemede tanık olarak ifade veren AK Parti İstanbul eski milletvekili Metin Külünk, şehit Altuğ Verdi ile çok yakın hatta kardeş gibi olduklarını söyledi. Sık sık görüştüklerini anlatan Külünk, "15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da görevliydi. Burada çok başarılı işlere imza attı. Şehit edilmesinden 3 gün önce Altuğ Verdi'yi makamında ziyaret etmiştim. Bana kapsamlı FETÖ operasyonu yapacağını söyledi. Sonra bu olay oldu. Bu da cinayeti örgütün yaptığını gösteriyor. FETÖ örgütüyle mücadele noktasında çok duyarlı bir kamu bürokratıydı. Kendisiyle baş başa yaptığımız sohbette 'Önümüzdeki hafta büyük bir operasyon gerçekleştireceğim' dedi ve cebinden çıkardığı bir kağıdı bana gösterdi. Muhtemelen gerçekleştireceği operasyondaki isimler yazılıydı. Ama ben kendisine bu operasyonu kimlere yönelik gerçekleştireceğini sormadım. Gerçekleştirilecek operasyonun FETÖ'ye yönelik olduğu noktasında şüphesiz tereddüt yoktu" dedi.