Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla katıldı.

SUÇLAR BİRLEŞTİRİLDİ!

Sanık hakkında İstanbul'da yürütülen "Fetö üyeliği soruşturması" ile "Tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" ve "2 kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçları birleştirildi.



7 OCAK 2021'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti duruşmayı avukatların mütalaayı incelemesi talebi nedeniyle karar celsesi olacak 7 Ocak 2021 tarihine erteledi.





Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11 Aralık 2018'de polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun silahlı saldırısıyla makamında şehit olmuştu.

