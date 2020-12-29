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    • 29.12.2020 19:53
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    Şehit Emniyet Müdürü davası 7 Ocak 2021 tarihine ertelendi

    Müdürü 'nin şehit edilmesiyle ilgili davanın 8'nci duruşması yapıldı. Dava, avukatların mütalaayı incelemesi talebi nedeniyle 7 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

    AJANSLAR
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi davası ertelendi

    Müdürü 'yi şehit eden , görülen duruşmaya 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla katıldı.

    SUÇLAR BİRLEŞTİRİLDİ!
    Sanık hakkında 'da yürütülen " üyeliği soruşturması" ile "Tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" ve "2 kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçları birleştirildi.

    7 OCAK 2021'E ERTELENDİ
    Mahkeme heyeti duruşmayı avukatların mütalaayı incelemesi talebi nedeniyle karar celsesi olacak 7 Ocak 2021 tarihine erteledi.

    Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11 Aralık 2018'de polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun silahlı saldırısıyla makamında şehit olmuştu.

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    Haberler Güncel Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi davası 7 Ocak 2021 tarihine ertelendi