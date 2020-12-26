Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde yaşanan rüşvet skandalında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 seçimlerinde "Ceyhanlılar Kadir Aydar'ı size emanet ediyorum, ben ona çok güveniyorum, siz de ona güvenin" diyerek tanıttığı ve yürütülen rüşvet soruştuması kapsamında tutuklanan CHP'li eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın imara aykırı 100'e yakın projeye ruhsat vererek yaklaşık 300 milyon lira rüşvet aldığı belirlendi.

AİDAT ALIR GİBİ

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, Başkan Aydar ve ekibinin ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları, özellikle rüşvetleri 3. Lig'de oynayan Ceyhan Belediyespor'a yardım adı altında aldıkları belirlendi. Şüphelilerin, müteahhitlerin imara aykırı 100'e yakın projesine ruhsat vererek 300 milyon lira rüşvet aldığı kaydedildi. Şüphelilerin, projelerine ruhsat verecekleri müteahhitlerden "Kreş yapılacak" diyerek her ay aidat alır gibi rüşvet aldığı, ödemeyi aksatanlara ise zabıta ekibini işyerine gönderip mühürleme işlemi yaptırdığı da tespit edildi. Eski Başkan Aydar ve ekibinin bu şekilde yaklaşık 300 milyon lira haksız kazanç elde ettiği gün yüzüne çıktı. Aynı zamanda kulübün sahibi olan belediyenin müteahhitlere yazdıkları makbuzların kayıtsız olduğu da tespit edildi.







RÜŞVET VERMEDİ BİNASI YIKILDI

Müteahhit Yusuf Doğan, belediyedeki rüşvet şebekesinin mağduru olduğunu belirterek, "2019'un son aylarında belediyeye davet edildim. Kulübe 5 bin lira yardım etmek zorunda olduğumu söylediler. Bin 500 lira verdim. Kalan ödeme gecikince işyerimize 15 bin lira ceza kestiler. Hatta başkanı aradım bana, "Ben bu cezayı engelleyebilirdim ama sen bizim istediğimiz parayı vermedin, engellemiyorum' dedi. Biz de bu cezayı ödememek için mahkemeye başvurduk. Hukuksuz bir şekilde yıkım yaptılar. İmar müdürünün yanına gittim, 'Kalan yeri de yıkacağız' diyerek dalga geçti. 3 bin 500 lirayı ödemediğim için ofisimin sundurmasını iş makineleriyle birlikte yerle bir ettiler" dedi.