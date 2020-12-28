Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Kırşehir, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(30-80 kg/m2) olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yarın Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(30-80 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
29 ARALIK 2020 SALI TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın Edirne ve Çanakkale ile zamanla Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 9°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu
İSTANBUL 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bun akşam saatlerinde İç kesimlerinin yarın Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
DENİZLİ 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m2) olması bekleniyor.
ADANA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeybatı kesimleri ile Konya çevrelerinin, gece saatlerinde Çankırı, Ankara'nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı, gece ve yarın sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 3°C, 13°C
Parçalı ve bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden yağmurlu
KONYA 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden yağmurlu
YOZGAT 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU 2°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
DÜZCE 7°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU 0°C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu
ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
GÜMÜŞHANE -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -11°C, 1°C
Az bulutlu ve açık
KARS -15°C, -2°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA -3°C, 8°C
Az bulutlu ve açık
VAN -8°C, 5°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -2°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 2°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 2°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 4°C, 14°C
Az bulutlu ve açık