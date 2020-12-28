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    • 29.12.2020 06:12
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    | den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat | 29 Aralık 2020

    Son dakika tahminlerini yayınlayan Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Özellikle dün akşam saatlerinde Antalya'da etkili olan yağışın bugün de devam etmesinin beklendiği açıklanırken; Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da bugün hava nasıl olacak? İşte 29 Aralık 2020 hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Kırşehir, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(30-80 kg/m2) olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yarın Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(30-80 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    29 ARALIK 2020 SALI TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın Edirne ve Çanakkale ile zamanla Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

    BALIKESİR 6°C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EDİRNE 9°C, 17°C
    Parçalı çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

    İSTANBUL 12°C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ 14°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, bun akşam saatlerinde İç kesimlerinin yarın Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR 3°C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

    DENİZLİ 6°C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

    İZMİR 12°C, 18°C
    Parçalı çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA 8°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m2) olması bekleniyor.

    ADANA 4°C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA 11°C, 15°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

    HATAY 3°C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA 4°C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeybatı kesimleri ile Konya çevrelerinin, gece saatlerinde Çankırı, Ankara'nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı, gece ve yarın sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

    ANKARA 3°C, 13°C
    Parçalı ve bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

    ESKİŞEHİR 2°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden yağmurlu

    KONYA 3°C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden yağmurlu

    YOZGAT 0°C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    BOLU 2°C, 13°C
    Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

    DÜZCE 7°C, 18°C
    Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

    KASTAMONU 0°C, 9°C
    Parçalı çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu

    ZONGULDAK 12°C, 18°C
    Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    GÜMÜŞHANE -2°C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE 6°C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN 13°C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON 8°C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM -11°C, 1°C
    Az bulutlu ve açık

    KARS -15°C, -2°C
    Az bulutlu ve açık

    MALATYA -3°C, 8°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN -8°C, 5°C
    Az bulutlu ve açık

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR -2°C, 11°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 2°C, 12°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 2°C, 12°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 4°C, 14°C
    Az bulutlu ve açık
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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat | 29 Aralık 2020