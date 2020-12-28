EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bun akşam saatlerinde İç kesimlerinin yarın Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu