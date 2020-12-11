Geçtiğimiz günlerde TBMM'deki 2021 yılı bütçe görüşmelerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'te cumhurbaşkanlığına aday olacağına dair verdiği sinyaller gündeme damga vurmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte Karabağ zaferini kutladığı Bakü ziyareti dönüşünde beraberindeki gazetecilerin sorularını cevaplayarak, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda da konuştu.

AK PARTİLİ VEKİLLER 'ADAY OLUN' DEMİŞTİ

Gazeteci Hikmet Genç'in "2023 bütçe görüşmelerinde bir konuşması var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. AK Parti grubundan bazı vekillerin "Aday olun" diye seslenmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" diye bir çıkışta bulundu. Bu bütün siyasi çevreler tarafından "2023'te Kılıçdaroğlu'nun aday olacağının" sinyali olarak yorumlandı. Bu konuda görüşlerinizi merak ediyorum. Olmalı mı? Olacak mı?" sorusunu cevaplayan Erdoğan, "Hani bizde güzel bir laf var ya; 'Gaza geldi' diye. Orada da gaza geldi. Gazı hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"İSABETLİ BİR KARAR OLUR" DEMİŞTİ

Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusu bizim derdimiz değil, bu onun kendi derdidir. Açıklama da sulandırılmış bir cevaptır" şeklinde konuşmuştu.