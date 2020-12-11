Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.12.2020 13:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.12.2020 13:06
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan 'nun adaylık çıkışına ilişkin flaş açıklama: Gaza geldi

    Son dakika haberine göre Başkan , ile birlikte Karabağ zaferini kutladığı Bakü ziyareti dönüşünde beraberindeki gazetecilerin sorularını cevapladı. Genel Başkanı Kemal 'nun '2023’te aday olacağı' sinyalleri verdiği açıklamaları hakkında yorum yapan Erdoğan, "Hani bizde güzel bir laf var ya; 'Gaza geldi' diye. Orada da gaza geldi. Gazı hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

    Kılıçdaroğlu'na adaylık yorumu: Gazı hayırlı olsun

    Geçtiğimiz günlerde 'deki 2021 yılı bütçe görüşmelerine Genel Başkanı Kemal 'nun 2023'te cumhurbaşkanlığına aday olacağına dair verdiği sinyaller gündeme damga vurmuştu. Başkan , ile birlikte Karabağ zaferini kutladığı Bakü ziyareti dönüşünde beraberindeki gazetecilerin sorularını cevaplayarak, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda da konuştu.

    AK PARTİLİ VEKİLLER 'ADAY OLUN' DEMİŞTİ
    Gazeteci Hikmet Genç'in "2023 bütçe görüşmelerinde bir konuşması var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. AK Parti grubundan bazı vekillerin "Aday olun" diye seslenmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" diye bir çıkışta bulundu. Bu bütün siyasi çevreler tarafından "2023'te Kılıçdaroğlu'nun aday olacağının" sinyali olarak yorumlandı. Bu konuda görüşlerinizi merak ediyorum. Olmalı mı? Olacak mı?" sorusunu cevaplayan Erdoğan, "Hani bizde güzel bir laf var ya; 'Gaza geldi' diye. Orada da gaza geldi. Gazı hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    "İSABETLİ BİR KARAR OLUR" DEMİŞTİ
    Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusu bizim derdimiz değil, bu onun kendi derdidir. Açıklama da sulandırılmış bir cevaptır" şeklinde konuşmuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilişkin flaş açıklama: Gaza geldi