Netleşti! 2021 ÖSYM sınav takvimi! 2021 yılında YKS, DGS, KPSS ve ALES sınavları ne zaman?

ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM KPSS 2021'DE YAPILACAK MI?

Önlisans ve lise dengi mezun olan adaylar için ise KPSS sınavları 2 yılda bir kez yapılıyor. Bu nedenle 2020'de yapılan sınav sonrası herhangi bir değişikliğin yapılmaması durumunda sınav 2022 yılında uygulanacak.

TUS: TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.