BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

