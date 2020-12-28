Sağlık Bakanlığı, 28 Aralık yeni tip koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.





Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.



"BİRLİKTE ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz." ifadelerine yer verdi.