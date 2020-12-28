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    • 28.12.2020 17:16
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    Son dakika: Başsavcısı işbaşı yaptı

    Son dakika haberleri... 'na atanan , bugün öğleden sonra Çağlayan'da bulunan 'na geldi. Çiçeklerle karşılanan Yılmaz, makamına geçerek işbaşı yaptı.

    Sabah
    İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz işbaşı yaptı

    Hakimler ve Savcılar Kurulu geçtiğimiz günlerde yayınladığı Mazeret Kararnamesi ile 'na Adalet Bakan Yardımcısı 'ı atamıştı.



    Şaban Yılmaz, bugün işbaşı yaptı. Öğleden sonra Çağlayan'daki 'na gelen Başsavcı Yılmaz, kapıda kendisine bir süredir vekalet eden Başsavcı Vekili Zafer Koç tarafından çiçeklerle karşılandı.



    Birinci kattaki makam odasına geçen Yılmaz, burada ilk tebrikleri kabul etti. Daha sonra Başsavcı Vekillerini toplayan Yılmaz, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz işbaşı yaptı