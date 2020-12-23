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    • 23.12.2020 10:05
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    'da operasyonu! uyruklu 10 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi... 'da polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda uyruklu 10 üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada yabancı ya ait pos cihazı, pasaportlar ve dijital malzemeler ele geçirildi.

    DHA
    Ordu'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    'da polis ekiplerince, terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.


    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,bu sabah, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Altınordu ve Ünye ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 10 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.


    Adreslerde yapılan aramalarda; şüphelilerin para transferi sağlamak için kullandığı değerlendirilen yabancı bir ya ait pos cihazı ile pasaportlar ve dijital malzemeler ele geçirildi.
    Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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    Haberler Güncel Ordu'da DEAŞ operasyonu! Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı