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    • 27.12.2020 20:02
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    'de terör örgütü 'a operasyon: Kıskıvrak yakalandılar

    Son dakika haberi... 'de terör örgütü 'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "DEAŞ terör örgütünde faaliyet göstermiş 3 şüpheli yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi. Paylaşımda operasyonun görüntüleri de yer aldı.

    'de terör örgütü 'a yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

    "Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, yılbaşı öncesi sansasyonel eylemlerin önlenmesi amacıyla il genelinde gerçekleştirilen operasyonda, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütünde faaliyet göstermiş 3 şüpheli yakalanmıştır."

    Paylaşımda operasyonun görüntülerine de yer verildi.

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