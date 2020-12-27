Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, yılbaşı öncesi sansasyonel eylemlerin önlenmesi amacıyla il genelinde gerçekleştirilen operasyonda, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütünde faaliyet göstermiş 3 şüpheli yakalanmıştır."
Paylaşımda operasyonun görüntülerine de yer verildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; yılbaşı öncesi sansasyonel eylemlerin önlenmesi amacıyla il genelinde gerçekleştirilen operasyonda, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütünde faaliyet göstermiş 3 şüpheli yakalanmıştır. pic.twitter.com/cFxfQcY6cG— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) December 27, 2020