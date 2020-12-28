'BİRBİRİMİZİ ENFEKTE ETMEMELİYİZ'

Kent merkezine annesinin ilacını almak için geldiğini anlatan Murtaza Tevlek, herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi. Vaka sayıları düşse de ölüm sayılarının devam ettiğini kaydeden Tevlek, "Çok dikkat etmemiz lazım sosyal mesafeye. Vakalarda azalma olduğu söyleniyor ama ölüm sayıları henüz düşmedi. Ben İstanbul'dan geliyorum. Burada annem hasta onun bakımı için geldim. Kent merkezine de ilaç almaya indim. Evde fazla bir araya gelmemeye çalışıyoruz. Mesafeli davranmak lazım. Bu virüsün henüz çaresi yok. Kendimizi ne kadar korursak o kadar iyi. Birbirimizi enfekte etmememiz lazım. Kimin virüslü olduğu belli değil" dedi.