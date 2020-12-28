Koronovirüs aşısı Türkiye'ye son dakika geldi mi? Çin aşısı ne zaman gelecek?

AŞILARIN GELİŞ TARİHİ ERTELENDİ Mİ?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin'deki koronavirüs alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini belirterek, "Yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

Aşıların videosunu da paylaşan Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.