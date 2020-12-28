Mustafa Kandıralı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Mustafa Kandıralı ölüm sebebi nedir?

MUSTAFA KANDIRALI KİMDİR?

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 1930'da dünyaya gelen ve gerçek soyadı Kadıoğlu olan sanatçı, ilkokulu bitirmesinin ardından, altı kardeş olmanın getirdiği dezavantajlardan ve ailesinin ekonomik şartlarının bozuk olmasından dolayı ortaokula devam edemedi.

Bir uğraş edinmesi için amatör düzeyde klarnet çalan babası tarafından Kandıra Halkevine yazdırılan Kandıralı, önceleri ud çalsa da radyoda Şükrü Tunar'ın klarnet taksimiyle başlayan klarnet sempatisi bir aşka dönüştü.

Kandıralı, kendi sazı olmadığı için babasının klarnetini gizli gizli çalmaya başladı ve ailesinin onayını alamayacağı düşüncesiyle 15 yaşında İstanbul'a kaçtı.