PAÇALI GÜVERCİNLERİN PALMİYE ÜZERİNDE ZOR ANLARI



Yağış insanları olduğu kadar bazı hayvanları da etkiledi. Birçok sokak hayvanı şimşeklerin çaktığı ve yağmur damlalarının rüzgarla savrulduğu sokaklardan uzak durarak kuytuya çekilirken, bir otelin bahçesinde bulunan 3 metre mesafedeki yuvalarına ulaşamayan iki paçalı güvercin, tutundukları palmiye ağacında fırtınanın dinmesini bekledi.