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    • 28.12.2020 21:59
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    • 28.12.2020 22:26
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    'yı vurdu! Göle dönen yolda mahsur kalanlar botla kurtarıldı

    'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte birçok bölge sular altında kalırken otoyollar göle döndü. Yolda mahsur kalan servis aracı içerisindeki 4 kişi ise bot yardımıyla kurtardı.

    Antalya'yı yağış vurdu!

    Antalya'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte birçok bölge sular altında kalırken otoyollar adeta göle döndü.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı alarm' verdiği iller arasında yer Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

    Kent merkezinde özellikle Konyaaltı ilçesinde yer alan Liman, Hurma, Sarısu, Uncalı, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bir yol sular altında kalırken, ilçede yer alan bazı derelerin de taştığı görüldü.

    YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
    Yollar suyla dolarken mahsur kalan bazı araçlarda bulunan vatandaşlar yardım bekledi. Ekiplerin gelmesiyle araç içerisinde kalanlar kurtarılırken, bazı vatandaşlar ise ekiplerin gelmesini bekledi. Yağmurun etkisiyle rögar kapakları yerinden çıktı.

    Vatandaşlar su birikintileri arasında yolun karşısına geçerken zorlandı. Sağanağın şiddetli seyrettiği Antalya'da yolların suyla dolması ve etkisiyle çöp konteynerleri devrildi.

    OTOYOLDA BOTLA KURTARDILAR
    Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi'nde suyla dolu yoldan geçmek isteyen bir servis aracı mahsur kaldı. İçerisindeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede ihbarın olduğu yere gelen ekipler, servis aracı içerisindeki 4 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

    ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDILAR
    Demokrasi Kavşağı'nda alt geçidin suyla dolması nedeniyle 2 otomobil mahsur kaldı.

    Ayrıca alt geçitteki tramvay yolu da su altında kalınca tramvay ilerleyemeyerek geri döndü. Alt geçidin girişleri polis tarafından kapatıldı.

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