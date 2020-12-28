"CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, gülünç bir matematik hesabıyla ciddiyetten uzak ve bütünüyle şahsını kamuoyu husumetine maruz bırakmak amacıyla ortaya attığı ve Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret davalarında vekalet sunmaksızın adına vekalet ücreti takdir edildiği, bugüne kadar 38 milyon 980 bin lira avukatlık ücreti tahsil ettiği şeklindeki açıklamasının tümüyle iftira ve yalandan ibaret" olduğunu aktaran Özel, bu bakımdan mesnetsiz ve kamuoyunu aldatan isnatlara karşı toplumu bilgilendirme zorunluluğu hasıl olduğunu vurguladı.

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