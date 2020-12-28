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    • 28.12.2020 21:59
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    İletişim Başkanı 'dan 'ye : "Büyük, güçlü ve tam bağımsız yolunda canımız feda"

    Başkanı , kendisi için soru önergesi veren 'ye hesabı Twitter üzerinden gösterdi. Altun, "HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir. Büyük, güçlü ve tam bağımsız yolunda canımız feda" ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Altun'dan HDP'ye sert tepki!
    Başkanı , hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'li bir kişinin, kendisi hakkındaki soru önergesine gösterdi.




    Altun mesajında şunları ifade etti:

    "Bir HDP'li şahıs beni suçlayan bir "soru önergesi" vermiş. PKK'dan emir uygulamasının ağzını açamayanlar ifade özgürlüğünden bahsediyorlar! HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir. Büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda canımız feda"

    İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan HDP'ye sert tepki: "Büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda canımız feda"