Bir HDP'li şahıs beni suçlayan bir "soru önergesi" vermiş.



PKK'dan emir almadan ağzını açamayanlar ifade özgürlüğünden bahsediyorlar!



HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir.



Büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda canımız feda..