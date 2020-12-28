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    • 28.12.2020 18:38
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    'na atanan işbaşı yaptı

    'na atanan , bugün öğleden sonra Çağlayan'da bulunan 'na geldi. Çiçeklerle karşılanan Yılmaz, makamına geçerek işbaşı yaptı.

    İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz işbaşı yaptı
    Hakimler ve Savcılar Kurulu geçtiğimiz günlerde yayınladığı Mazeret Kararnamesi ile 'na Adalet Bakan Yardımcısı 'ı atamıştı.



    ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
    Şaban Yılmaz, bugün işbaşı yaptı. Öğleden sonra Çağlayan'daki 'na gelen Başsavcı Yılmaz, kapıda kendisine bir süredir vekalet eden Başsavcı Vekili Zafer Koç tarafından çiçeklerle karşılandı.

    İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
    Birinci kattaki makam odasına geçen Yılmaz, burada ilk tebrikleri kabul etti. Daha sonra Başsavcı Vekillerini toplayan Yılmaz, ilk toplantısını gerçekleştirdi.
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    Haberler Güncel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Şaban Yılmaz işbaşı yaptı