Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Soylu, "Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.
Soylu saat 10.17'de yeni bir açıklama daha yaptı. Twitter hesabındaki paylaşımda "Elazığ'da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, İl Jandarma, Emniyet, 112 Acil Çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD'ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
ELAZIĞ VALİSİ DEPREM SONRASI SON DURUMU CANLI YAYINDA ANLATTI
Elazığ Valisi Erkaya Yırık depremin ardından katıldığı canlı yayında "ekipler çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Yırık şu ifadeleri kullandı: Şu ana kadar ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmada onlara ulaşan olumsuz bir tespit yok. Olumsuz bir tespit olmamakla birlikte ekiplerimizi taramalarını sürüdürüyorlar. Herhangi bir tespit halinde bu durum vatandaşlarımızla paylaşılacak. Bize dünkü depremin ardından uyarı şeklinde bir bilgi yoktu ama burası 24 Ocak'taki depremin ardından hareketli bir bölge. Devletimizin o depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.
Deprem sırasında arkadaşlarımız AFAD, jandarma, UMKE takiplerini sürdürüyor. Şu ana kadar olumsuz bir kayıt yok. Bir tespit vuku bulursa kamuoyu ile paylaşacağız.
AFAD ELAZIĞ DEPREMİ DETAYLARI
KANDİLLİ DE DUYURDU
Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre deprem Elazığ'ın Kavaktepe bölgesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğünü ise 5,6 olarak bildirildi.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremden sonra ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarına başladığını bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.