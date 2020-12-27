ELAZIĞ VALİSİ DEPREM SONRASI SON DURUMU CANLI YAYINDA ANLATTI

Elazığ Valisi Erkaya Yırık depremin ardından katıldığı canlı yayında "ekipler çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Yırık şu ifadeleri kullandı: Şu ana kadar ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmada onlara ulaşan olumsuz bir tespit yok. Olumsuz bir tespit olmamakla birlikte ekiplerimizi taramalarını sürüdürüyorlar. Herhangi bir tespit halinde bu durum vatandaşlarımızla paylaşılacak. Bize dünkü depremin ardından uyarı şeklinde bir bilgi yoktu ama burası 24 Ocak'taki depremin ardından hareketli bir bölge. Devletimizin o depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Deprem sırasında arkadaşlarımız AFAD, jandarma, UMKE takiplerini sürdürüyor. Şu ana kadar olumsuz bir kayıt yok. Bir tespit vuku bulursa kamuoyu ile paylaşacağız.

AFAD ELAZIĞ DEPREMİ DETAYLARI