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    • 27.12.2020 09:51
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    Son dakika: Yerli geliyor! Özellikleri ile göz doldurdu!

    Son dakika haberleri... son yıllarda ürettiği yeli ve milli silahlarla dünyada söz sahibi konuma geldi. O silahlardan sonuncusu olan platform makineli tüfeğin tasarım ve prototipini tamamlandı.

    MKE (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu) 2016 yılında yerli ve milli imkânlarla başlattığı Ar-Ge çalışmalarını başarıyla sonuçlandırarak, PMT-76 platform makineli tüfeğin tasarım ve prototipini tamamlandı.

    SIRADA SERİ ÜRETİM VAR
    Tüfeğin parçalarının tamamı hiçbir destek alınmadan Kırıkkale'deki fabrikada üretildi.

    Tasarım çalışmaları üç yıl süren PMT-76'dan toplam 12 adet prototip üretilerek 35 farklı kalifikasyon testine tabi tutularak seri üretim aşamasına getirilecektir.

    İŞTE YERLİ VE MİLLİ PMT-76'NIN ÖZELLİKLERİ
    Açık Ve Tek Doğrusal Hareketli Mekanizmalı Gaz Pistonlu Sistem ile çalışıyor. 7,62 mm X 51 NATO çapına sahip. Ağırlığı 12500 gram olan yerli ve milli PMT-76 platform makineli tüfeğin Silah Uzunluğu1250 mm, ağırlığı ise 547 mm'dir.

    Seri ateşleme türüne sahip olan milli gururumuz, 650-950 Atım/Dakika atış süratına sahip.

    Etkili menzili 800 metre olan yerli ve milli PMT-76'nın azami menzili 3800 metre.

    PMT-76, tek namluyla 20 bin atış yapabilmektedir. PMT-76, FN platform makineli tüfeğinin muadili bir silahtır.
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    Haberler Güncel Son dakika: Yerli makineli tüfek PMT-76 geliyor! Özellikleri ile göz doldurdu!