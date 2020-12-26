Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 11.52 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Çatak ve çevre ilçelerde hissedildi. Kısıtlama nedeniyle kimse sokağa çıkamazken, kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Merkez üssü Çatak ilçesi olan 3.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor. Ekipler mahallelerde taramalarını sürdürüyor" denildi.
ELAZIĞ DA SALLANDI
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.09'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
Detay 26.12.2020 12:31:18 AFAD 38.0150 42.9885 11.52 Mw 3.8 Türkiye Van Çatak - - 491892
Detay 26.12.2020 11:42:33 AFAD 38.6858 38.1115 7.00 ML 1.6 Türkiye Malatya Hekimhan - - 491890
Detay 26.12.2020 11:19:00 AFAD 37.2203 28.1726 7.00 ML 1.4 Türkiye Mugla Mentese - - 491889
Detay 26.12.2020 10:53:15 AFAD 37.8885 26.8990 7.00 ML 1.8 - - - - Ege Denizi, 14.71 km. Seferihisar (Izmir) 491885
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.12.26 12:31:18 38.0033 42.9655 5.0 -.- 3.8 3.9 KORULU-CATAK (VAN) İlksel
2020.12.26 10:15:57 36.9543 28.0360 12.9 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.12.26 09:13:56 37.9245 29.1473 0.0 -.- 2.1 -.- YENIKOY-(DENIZLI) İlksel
2020.12.26 09:02:31 37.8218 26.9903 15.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 08:11:58 38.4883 39.1558 5.0 -.- 1.5 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.12.26 07:12:19 38.3382 38.8737 6.7 -.- 1.4 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlksel
2020.12.26 07:11:11 37.8805 27.1477 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 07:02:30 36.6958 26.8642 136.2 -.- 2.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.12.26 06:57:46 37.9532 26.9760 5.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 06:52:58 36.9360 28.0518 11.9 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.12.26 06:48:44 38.1147 42.8457 5.0 -.- 1.9 -.- UNLUCE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2020.12.26 06:30:20 37.2573 30.9155 96.0 -.- 1.7 -.- BOZDOGAN-SERIK (ANTALYA) İlksel
2020.12.26 05:21:55 39.0907 35.9443 5.4 -.- 2.2 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2020.12.26 05:17:57 37.8608 26.9092 6.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 05:17:29 38.0942 42.8730 5.0 -.- 2.5 -.- UNLUCE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2020.12.26 05:13:51 38.0783 42.8903 5.0 -.- 2.2 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2020.12.26 04:54:43 37.8643 26.9470 6.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 03:52:06 38.2435 29.7962 5.2 -.- 1.7 -.- INCEKOY-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2020.12.26 03:37:47 37.7970 27.1408 7.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel