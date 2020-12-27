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    • 27.12.2020 10:10
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    'da kaçak ve operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

    'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte 1420 litre ve 110 şişe ile kaçak 105 şişe içki ve 430 litre etil alkol ele geçirildi.

    Adana'da kaçak ve sahte içki operasyonu

    'da polisin düzenlediği kaçak ve operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki bulunduğunu belirlediği merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet ve Köklüce ile Seyhan ilçesi Kocavezir mahallelerindeki üç adrese operasyon düzenledi.

    Adreslerde yapılan aramalarda, sahte 1420 litre ve 110 şişe ile kaçak 105 şişe içki ve 430 litre etil alkol ele geçirildi.

    Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Adana'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı