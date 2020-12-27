Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.12.2020 11:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2020 11:31
    ABONE OL

    Sokakta yaşayan vatandaşa kısıtlama cezası kesildi! Emniyet özür diledi

    'da gidecek yeri olmadığı için sokakta bulunan inşaat işçisine sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle ceza kesildi. Daha sonra konuyla ilgili açıklamada bulunan özür dileyerek, "’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik." ifadelerini kullandı.

    'da kalacak yeri olmadığı için sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle inşaat işçisine 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Emniyeti Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, uygulamadan dolayı özür diledi.

    Ankara'dan inşaatta çalışmak üzere geldiği Antalya'da kalacak yeri olmadığı için sokakta yaşayan kısıtlama kurallarına uymadığı için 3150 lira para cezası kesildi.

    Turistlerle birlikte yolda yürüyen bir kişiyi durduran polis ekipleri kimliğini kontrol ettiği Ali Çiftçi'ye (32) neden dışarıda olduğunu sordu.

    Ankara'dan iş bulmak için Antalya'ya geldiğini ve turizmde çalıştığını, işsiz kalınca sokaklarda yattığını belirten Çiftçi'ye polis ekipleri kısıtlama kurallarına uymadığı için ceza yazdı.

    3150 lira ceza kesilen Ali Çiftçi, sokakta kaldığını ısrarla söylemesi üzerine polis ekipleri de bir yerde sabit kalması gerektiğini, sokaklarda dolaşmasının yasak olduğunu hatırlattı.

    EMNİYETTEN AÇIKLAMA
    Antalya'da yaşanan bu olayın ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz" denildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sokakta yaşayan vatandaşa kısıtlama cezası kesildi! Emniyet özür diledi