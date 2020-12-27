



BENİ İFŞA ETMEK İSTEDİLER

Onu kendisine bir muhasebeci vermişti. Halen Baf Metropolitiydim o da (gazeteci) hem Başpiskoposluğu hem de beni ifşa etmek istiyordu. Ne olduğunu anlar anlamaz sesimi yükselterek masaya yumruğumu vurarak 'Kilise'nin mülkü 2-3 milyar. Bütün mülkü vatan için. Duyuyor musun?' diye bağırdım, tek söz söylemeden çıkıp gitti"