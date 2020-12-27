"BENİM POLİSİME NASIL EL KALDIRIYOR!"

Bunun üzerine hızlı bir şekilde araçtan inen yabancı turist, polisin üzerine yürüyüp koluna vurdu. Hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşan polis ise uyarılarına devam ederek, turistin kendisine saldırmasını engellemeye çalıştı.

O sırada durumu gören diğer taksi sürücüleri de olayın büyümemesi için trafik polisi ve yabancı turistin yanına geldi. İçlerinden biri ise, "Hayırdır, o kim yahu? Benim polisime nasıl el kaldırıyor" diyerek turiste tepki gösterdi.