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    • 27.12.2020 23:45
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    'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde | , Kandilli son depremler

    Son dakika haberi... 'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, 'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir meydana geldi. de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak kayıtlara geçti.

    Afet ve Yönetimi Başkanlığı'nın () geçtiği veriye göre 'ın Sivrice ilçesinde saat 23.08'de 12.40 kilometre derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde bir meydana geldi.

    de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak kayıtlara geçti.

    İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

    SABAH SAATLERİNDE 5.3 İLE SALLANMIŞTI
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ merkezde, saat 09.37'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


    Yerin 15,94 kilometre derinliğinde olan deprem, , ve gibi bölge illerinde de hissedildi.


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    Haberler Güncel Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler