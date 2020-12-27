Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) geçtiği veriye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.08'de 12.40 kilometre derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak kayıtlara geçti.

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA





SABAH SAATLERİNDE 5.3 İLE SALLANMIŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ merkezde, saat 09.37'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Yerin 15,94 kilometre derinliğinde olan deprem, Diyarbakır, Malatya ve Şırnak gibi bölge illerinde de hissedildi.



