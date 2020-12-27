Aşıların videosunu da paylaşan Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/G2GfEX1MXo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2020

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Çin'den aşı pazar gecesi yola çıkıyor. Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında, bu giderek daha artmış olacak. Aşının etkisi 21'inci günden itibaren ortaya çıkıyor. İlk aşamada 9 milyon kişi aşılanacak. Günde 1,5-2 milyon kişi aşılanabilir." ifadelerini kullanmıştı.