MUHTAR: ÇOK SALLANDIK, ÇOK KORKTUK

Kavaktepe köyünün muhtarı Talat Öngören ise "Köyümüzde can ve mal kaybı yaşanmadı. Sadece bazı evlerde çatlak oluştu. Ben ailemle deprem sırasında konteynerde kalıyordum. Çok sallandık ve çok korktuk. Deprem bitince dışarı çıkıp köyü dolaştık. Çok şükür olumsuz bir durum yaşanmadı" diye konuştu. Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Artaş da deprem sonrası hastaneye 16 başvuru olduğunu aktararak, "Bunlardan biri yüksekten düşme sonucu meydana gelen kol kırığı. Diğer hastalarımızda ise ayak burkulmaları ve incinmeleri şeklinde yumuşak doku hasarı meydana geldi. Hamdolsun, ağır hasarımız ve yaralı durumumuz yok. Hayati tehlikesi olan hastamız bulunmamaktadır. Hepsinin durumu iyi ve müşahede altında" dedi.