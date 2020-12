Onların da şu an gerek Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde gerekse Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Şu an itibarıyla ağır durumu olan yaralımız yok. Hastanelere başvuran sayımız şu an 49. Oturduğu evler ve binalarda etkilenmiş olan vatandaşlarımız var ise özellikle köylerde ve Kavaktepe köyü başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza talepleri halinde konteyner desteği vereceğiz" dedi.