Elazığ depremi ne zaman oldu, kaç şiddetinde? AFAD’tan açıklama geldi!

Sık sık sallanan Elazığ'daki vatandaşlar yeniden deprem korkusunu yaşadı. Gündemde büyük yanıkı uyandıran deprem haberinden sonra tüm illerden binlerce vatandaş arama motorları üzerinden Elazığ depremi ne zaman oldu, kaç şiddetinde? Sorusuna yanıt arıyor. Yaralı ya da evlerde hasar olup olmadığı merak ediyor. AFAD'tan Elazığ depremi ile ilgili açıklama geldi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklama yaptı. İşte ayrıntılar…
AFAD ELAZIĞ DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?
Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Soylu, "Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.
ELAZIĞ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!
Elazığ Valisi Erkaya Yırık depremin ardından katıldığı canlı yayında "ekipler çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Yırık şu ifadeleri kullandı: Şu ana kadar ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmada onlara ulaşan olumsuz bir tespit yok. Olumsuz bir tespit olmamakla birlikte ekiplerimizi taramalarını sürüdürüyorlar. Herhangi bir tespit halinde bu durum vatandaşlarımızla paylaşılacak. Bize dünkü depremin ardından uyarı şeklinde bir bilgi yoktu ama burası 24 Ocak'taki depremin ardından hareketli bir bölge. Devletimizin o depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.Deprem sırasında arkadaşlarımız AFAD, jandarma, UMKE takiplerini sürdürüyor. Şu ana kadar olumsuz bir kayıt yok. Bir tespit vuku bulursa kamuoyu ile paylaşacağız.
"8 BİN KONUT SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK"
Çevre ve Şehircilik Bakanımız o dönem depremin hemen ilk dakikalarında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız Elazığ'mıza gelerek gerekli tüm çalışmaları yaptılar. O tespitlerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız TOKİ aracılığıyla 19 bin 500 adet konutu planlayarak inşaat çalışmalarına başladı. Geldiğimiz noktada önemli bir mesafe kat edildi. 2020'nin sonu 2021 başı itibari ile toplamda 8 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz.