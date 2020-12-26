Çin'de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Çin'de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır?

A: Araba plakası kullanım hakkı için

B: Panda evlat edinebilmek için

C: Askerlikten muaf olmak için

D: Yurt dışına tatile gidebilmek için

Doğru cevap: A: Araba plakası kullanım hakkı için