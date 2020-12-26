Çin'de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: Çin'de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır?
A: Araba plakası kullanım hakkı için
B: Panda evlat edinebilmek için
C: Askerlikten muaf olmak için
D: Yurt dışına tatile gidebilmek için
Doğru cevap: A: Araba plakası kullanım hakkı için
Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya "Çin'de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır?" sorusunu yöneltti. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti.
Bu akşam Milyoner'de yarışan Serpil Oktay 60.000 TL değerindeki "Çin'de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır?" sorusunu açtırmayı başardı.
Yarışmacı soruya "A: Araba plakası kullanım hakkı için" diyerek doğru cevabı verdi.
"Çin'de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır?" sorusu arama motorları üzerinden en çok araştırılan sorular arasındaki yerini aldı.