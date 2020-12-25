Türk Hava Yolları, Türkiye'ye gelişte negatif PCR testi zorunluluğunun uygulanacağını duyurdu.
28 ARALIK'TAN İTİBAREN UYGULANACAK
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.
Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Ekşi'nin açıklaması şu şekilde:
Artık PCR (-) testi zorunluluğu var. Kovid ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın isteği doğrultusunda 28 Aralık tarihinden itibaren Türkiye'ye havayolu ile gelecek tüm yolcularımızdan uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi istenecektir.
BAKAN KOCA DA DUYURDU: KARA YOLU İLE GELECEK YOLCULAR...
Bir açıklama da sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca açıklamasında, "Yurtdışı tedbirleri artırıyoruz. 28 Aralıktan itibaren yurtdışından ülkemize hava yoluyla, 30 Aralıktan itibaren kara yoluyla gelen her yolcunun, SON 72 SAAT İçinde yapılmış NEGATIF PCR TEST SONUCU İBRAZ ETMESİ zorunlu olacak. Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verdi.