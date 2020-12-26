SON DAKİKA: 2021 su ve sulama yatırımlarında "hamle yılı" ilan edildi: Kapasite 180 milyar metreküpe çıkacak!

Pakdemirli, bu süreçte ilave yazlık ekim yapmaya uygun 24 ilde yüzde 75 hibe tohum teminiyle "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi"ni başlattıklarını, Milli Emlak Genel Tebliği'nde gerekli düzenlemeleri yaparak, atıl hazine arazilerinin etkin bir şekilde tarımsal üretimde kullanılmasını sağladıklarını anlattı. Hububat, baklagiller, fındık, kuru kayısı, çeltik ve yaş çay alım fiyatlarını hasat öncesinde açıkladıklarını ve çiğ süt prim desteğini artırdıklarını ifade eden Pakdemirli, "Ekmeğin hazır ambalajlı veya ambalaj içinde vatandaşa ulaştırılmasını zorunlu hale getirdik. Zirai kredilerin anapara ve faiz tutarlarını 6 ay süreyle faizsiz olarak erteledik." ifadelerini kullandı.

"HAYVANSAL ÜRÜN İHRACATINDA REKOR KIRDIK"

Tarım sektörünün, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1, ikinci çeyreğinde yüzde 4,3 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 6,2 ile 9 aylık dönemde ortalama yüzde 5,3 büyüdüğüne dikkati çeken Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Sektörümüz, gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) 2020 yılının 9 ayında yüzde 7,1 katkı yaparak ülke ekonomisine güçlü bir destek sağlamıştır. Ayrıca ülkemiz tarımda net ihracatçı konumundadır. Bu yılın 10 ayında Kovid-19'a rağmen 15,1 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaptık ve 4,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Bir konuyu da gururla ifade etmek isterim ki hayvansal ürün ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Canlı hayvan, hayvansal ürün ve su ürünleri ihracatımız 9,5 kat arttı. Son iki yılda ise su ürünleri ihracatımız, 157 bin tondan yüzde 28 artırak 200 bin tona, değer olarak 855 milyon dolardan yüzde 20 yükselerek 1 milyar dolara ulaşmıştır."

