Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.11.2020 12:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.11.2020 13:05
    ABONE OL

    , 'nin 'a asker göndermesine karşı çıktı

    'nin 'a asker göndermesine izin veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi dün Başkanlığı'na sunuldu. Kardeş Azerbaycan'a yollanacak Türk askerlerine her zaman olduğu gibi yine karşı çıkanlar da vardı. Onlardan biri de 'de program yapan . Arslan "Bana sorarsanız gövde gösterisi muhalefet partilerini susturmak için" ifadelerini kullandı.

    ile arasında karşılıklı yardım anlaşması kapsamında, dün Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Başkanlığı'na sunuldu.

    Başkan imzasıyla Meclis'e gönderilen tezkerede, Azerbaycan ile arasında varılan mutabakata işaret edilerek, "Varılan mutabakata göre, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir Ortak Merkez oluşturulacaktır. Azerbaycan'ın talebi üzerine Merkezde Türkiye ve Rusya'nın müştereken yer almaları kararlaştırılmıştı" denildi.

    'de Medya Mahallesi programında yaptığı skandal yorumlarla sık sık gündeme gelen bunlara bir yenisini ekledi. Arslan Meclis'e sunulan Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi eleştirdi.

    ERMENİSTAN'A GÖVDE GÖSTERİSİ
    Avukat ile birlikte tezkereyi eleştiren Arslan, "Bakalım göreceğiz bu karar saraydan geldiği için öncelikle gündeme alınacaktır. Bana sorarsanız Ermenistan'a gövde gösterisi Türk askeri Azerbaycan'da görüntüleri. Bütün bunlar için bu tezkere çıkıyor.

    MİLLİYETÇİLİK TEHLİKELİ
    Yani Türkiye'de biliyorsunuz milliyetçilik yükselen bir değer haline geldi. Eğilim aslında. Milliyetçilik aşırıya giderse başka bir noktaya gider. O eğilimi beslemek muhalif partileri bile susturmak için Azerbaycan'a biz asker göndereceğiz. İstiklal Marşı ile hadi güle güle görüntüleri izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Ayşenur Arslan, Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesine karşı çıktı