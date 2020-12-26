Cumhurbaşkanlığından muhalefete: Cumhurbaşkanının programını uygulamasını istemeyenler vesayet özlemi içindeler

Tartışmanın merkezinde 'seçilmiş-atanmış ilişkisi' olduğunu belirten Uçum, hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni 'tek adam' yönetimi olarak görüp hem de bakanların konuşmasını eleştiren muhalefetin bu tavrının çelişki olduğunu söyledi.

"EKİBİNİN AKTİF ÇALIŞMASINDAN RAHATSIZLAR"

Muhalefetin her konuda Cumhurbaşkanı'nın açıklama yapması beklentisinin kolektif yönetim tarzına aykırı olduğuna dikkat çeken Uçum "Cumhurbaşkanın ekibinin aktif çalışmasından rahatsız olanlar kendileriyle çelişmekte ve tutarsızlığa düşmektedir." ifadelerini kullandı.

"Seçilmiş iradeler kendi seçtikleri ekiple çalışma hakkına sahiptir"diyen Uçum, mevcut sistemde seçilmiş iradenin atadığı kişilerden taahhüt ettikleri programı uygulamalarını ve takip etmelerini beklediklerini hatırlattı.

"CUMHURBAŞKANININ HALKA TAAHHÜT ETTİĞİ..."

Uçum şunları söyledi:

"Halkın seçtiği Cumhurbaşkanının halka taahhüt ettiği siyasi programdan oluşan hükümet programını kendi ekibiyle uygulaması ve kolektif bir çalışma yapması en doğal demokratik hakkıdır."

Eski sistemde üst bürokrasinin seçilmiş iradeye karşı "gerçek anlamda" sorumlu olmadığınının altını çizen Uçum, "Atanmışların seçilmiş Cumhurbaşkanının programını uygulamasını, takip etmesini ve savunmasını istemeyenler aslında bürokratik vesayet özlemi içindedir." diye konuştu.

Uçum yaptığı sosyal medya paylaşımlarında "Atanmışların seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı sorumluluğuna karşı çıkanlar aslında bürokrasinin halka karşı sorumlu olmasını istemeyenlerdir." değerlendirmesinde bulundu.