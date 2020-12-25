



Bu partilerden bazıları daha kurulmadan anketlere yansımış bile... Siyasetin nabzını her ay yaptığı araştırmalarla ölçen, Hilmi Daşdemir yönetimindeki Optimar'ın son çalışmasında bu açıdan ilginç veriler var. Onlardan ilki, "Yeni bir partiye ihtiyaç var mı?" sorusuyla ortaya konuyor. Onca parti kurulmasına rağmen hâlâ toplumun yüzde 14 gibi önemli bir kesimi yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu söylüyor. Burada ilginç olan ayrıntı ise arayışın daha çok muhalefet cephesinde olması. Yeni parti kurulmasını isteyenlerin oranı AK Parti'de yüzde 4 iken CHP'de yüzde 16, İYİ Parti'de yüzde 14, HDP'de ise yüzde 30 civarında. Bu veriyi, "Muharrem İnce'ye oy verir misiniz?" sorusuna verilen cevaplar da destekliyor.