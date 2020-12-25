Ilısu Projesi'nin ülke ekonomisine sağlayacağı enerji katkısının yanında bölge insanının refah düzeyini de yükselttiğini belirten Kösalı, "Yaptığı kültürel faaliyetler ve anıt eser taşıma ve restorasyon çalışmaları ile bölgenin kültürel, ekonomik ve sosyal alanda gelişmesinde ciddi katkı sağlamıştır. Barajın enerji üretiminin yenilenebilir enerji olması sebebiyle çevreyle dost ve uyumlu aynı zamanda daha temiz ve yaşanabilir bir geleceğe katkı sunacaktır." diye konuştu.

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