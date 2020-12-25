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    • 25.12.2020 17:24
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    'nin en büyük 4'üncü hidroelektrik santrali Ilısu Barajı tam kapasite ile üretimine başladı

    'nin en büyük 4'üncü hidroelektrik santrali olan Ilısu Prof. Dr. Barajı, tam kapa site ile üretimine başladı. Barajın ilk tribünü ’ta Başkan 'ın video konferans yöntemiyle katıldığı programda devreye alınmıştı.

    Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı! Tam kapasite üretim başladı

    24 milyon metreküp dolgu hacmi ile Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük barajı olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda 6'ıncı türbini de devreye alındı.

    Barajın ilk tribünü 19 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı programda devreye alınmıştı. Geçen 7 ay zarfında 6'ncı tribünün de devreye alınmasıyla baraj tam kapasite ile enerji üretimine başladı.

    DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Ilısu Projesi Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde olup 135 metre yüksekliğe ve 10,6 milyar metreküp göl hacmine sahip olduğunu söyledi.

    Barajın GAP'ın iki ayağından birini oluşturan kilit proje konumunda olduğunu vurgulayan Kösalı, toplam 6 üniteden oluşan barajın yılda üreteceği 4 milyar 120 milyon kwh enerji ile Türkiye ekonomisine yılda 2,8 milyar lira katkı sağlayacağını aktardı.

    TAM KAPASİTE ÇALIŞMAYA BAŞLADI
    Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın enerji üretiminde Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı olduğunu anımsatan Kösalı, şunları kaydetti:

    "Barajda inşaat çalışmaları 2008 yılında başlamış olup 19 Mayıs 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans katılımı ile 1'inci türbin devreye alınarak ilk enerji üretimine başlanmıştır. 23 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 6'ncı ve son türbin de devreye alınarak baraj tam kapasite işletmeye alınmıştır."

    Kösalı, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın 7 aylık süreçte 2 milyar kw saat enerji üretilerek milli ekonomiye 1,4 milyar lira katkı sağladığını aktardı.

    Ilısu Projesi'nin ülke ekonomisine sağlayacağı enerji katkısının yanında bölge insanının refah düzeyini de yükselttiğini belirten Kösalı, "Yaptığı kültürel faaliyetler ve anıt eser taşıma ve restorasyon çalışmaları ile bölgenin kültürel, ekonomik ve sosyal alanda gelişmesinde ciddi katkı sağlamıştır. Barajın enerji üretiminin yenilenebilir enerji olması sebebiyle çevreyle dost ve uyumlu aynı zamanda daha temiz ve yaşanabilir bir geleceğe katkı sunacaktır." diye konuştu.

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